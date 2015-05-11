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Dünya

İsviçre’deki saldırının faili Türk kökenli çıktı

Semun A.'nın ailesine şiddet, tehdit uyguladığı, geçimsizlikten dolayı kısa bir süre önce önce eşinden ayrıldığı öğrenildi

11 Mayıs 2015 19:54

İsviçre’nin Aargau Kantonun Würenlingen kasabasında geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayın katili Türk kökenli İsviçre vatandaşı Semun A. çıktı.

İsviçre Polisi olayla ilgili basın açıklamasında işsiz olan Semun A.’nın şiddet, tehdit, kavga suçlarından sabıkalı olduğu en son geçtiğimiz Nisan ayında polisin bir ihbar üzerine yaptığı aramada evde silah bulunmadığını duyurdu. İki yıldır evli olan üç çocuk babası Semun A. ailesine şiddet, tehdit uyguladığı, geçimsizlikten dolayı kısa bir süre önce önce ayrıldıkları öğrenildi.

Levent Gündüz’ün DHA’da yer alan haberine göre, İsviçre’yi yasa boğan katliamdan sonra İsviçre vatandaşı eşi ve çocukları polis gözetiminde yaşadıkları yerden başka bir adrese taşındı.

İsviçre’nin Reichenburg kasabasında ikamet eden sabıkalı Semun A. Cumartesi günü arabasıyla Würenlingen kasabasında oturan kayınvalidesi Elisabeth (59), kayınpederi Karl (57), kayınbiraderi Jonas’ı (31) silahla öldürdükten sonra dışarı çıktı.

Katil Semun A. arabasına doğru giderken komşusu Thierry’le (45) karşılaştı. Komşu Thierry’i aynı silahla öldürdükten sonra intihar eden Semun A. İsviçre’yi yasa boğdu. Bugün piyasaya çıkan İsviçre medyası yaşanan katliamı manşetine taşıdı. Gazetelerde ‘Semun A. neden katil oldu?’, başlıklarıyla olaya geniş yer verildi.

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