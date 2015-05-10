İsviçre’de silahlı saldırı: 5 ölü

İsviçre’nin Zürih kenti yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Polis saldırgan dahil 5 kişinin öldüğünü açıkladı.
Saldırı ülkenin kuzeyinde Zürih’e 30 km uzaklıktaki Wuerenlingen adlı kasabada yaşandı. Konutların bulunduğu bir bölgeden silah seslerinin duyulması üzerine polis olay mahalline gitti. Bir konutun içinde saldırıyı gerçekleştiren kişi dahil 5 kişinin cansız bedeni bulundu.
Polis Sözcüsü saldırının aile içi bir tartışmadan kaynaklandığını ve terörizm şüphesi bulunmadığını belirtti.