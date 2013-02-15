İsviçre'deki Mona Lisa gerçek çıktı!

Rönesans sanatının en büyük ressamlarından Leonardo da Vinci’nin uzun süre bir bankanın kasasında saklı kaldıktan sonra geçen eylül ayında ortala çıkan ‘Mona Lisa’ tablosu, iddialara göre Mona Lisa’nın genç halini resmediyor.

Tablonun sahibi İsviçre Mona Lisa Vakfı, tablonun 20’li yaşlarında bir kadını betimlediğine dikkat çekerek, Fransa’daki Louvre Müzesi’nde bulunan ve tüm dünyaca bilinen versiyonundan 10 yıl daha eski olduğunu öne sürüyor. Ancak diğer uzmanlar ise portrenin daha sonradan yapılan bir taklit olduğunu savunuyor.



'Para peşinde değiliz'



İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan araştırma sonucunda ise, geometrik yapısı, boyaların kullanımı, tablonun yaşı gibi unsurlar analiz edildiğinde söz konusu resmin Leonardo’ya ait olduğu kesinlik kazandığı belirtildi. Vakfın Başkan Yardımcısı David Feldman, “Yeni bulguları elimizde olan fiziksel ve bilimsel verilere eklediğimizde, inanıyorum ki, görenler Leonardo’nun izini hemen fark edeceklerdir” şeklinde konuştu.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, bazı sanat topluluklarından da destek alan vakıf, eserin maddi boyutuyla ilgilenmediklerini ve eserin orijinalliğini göstermek istedikleri açıklamasını yaptı. Feldman ayrıca, portrenin gün yüzüne çıkarılmasının ardından dünyanın her yerinden insanın kendine ulaştığını söyledi. Zürih Enstütisi’nin yaptığı karbon testi de tablonun 1410 ile 1455 arasında yapılmış olduğunu gösterdi.