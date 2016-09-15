İsviçre'de 'yaşlılar olimpiyatı' yapıldı

İsviçre'nin Bassecourt kantonunda 12 huzurevi sakinleri 'yaşlılar olimpiyatları'nda mücadele etti.120 kadın ve erkek sporcu 5 dalda yarıştı.

Söz konusu dallar arasında slalom yürüyüş, tuğlalarla bina yapma ve dart da vardı.

Yaşlı sporcular kendi olimpiyat yeminlerini de etti.

90 yaşındaki Annie Merset, kendilerini yaşama katan bu tip etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Merset'in rakiplerinden 96 yaşındaki Jeanne Lachat ise "Kazanmak önemli değil. Burada birlikte olmak güzel ama kazanmak da zevkli" dedi.

İsviçre'nin La Matin Gazetesine konuşan yarışmacılar, günlük ilaçlartını kullanmak zorunda olduklarını ancak doping içermeyen ilaçları kullanmama sözü verdiklerini söylediler.

Yaşlı sporculara madalyalarını, 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda judoda gümüş madalya kazanan Eric Hanni verdi.

77 yaşındaki Hanni, 52 yıl önce toplumun kendisine verdiği desteği unutmadığını ve yaşlılar olimpiyatlarını destekleyerek topluma vefa borcunu ödemek istediğini söyledi.

Organizasyon yetkililerinden Simon Coste ise şu yorumu yaptı:

"Bu organizasyon bize gösterdi ki huzurevlerindeki yaşam daha aktif olabilir. Buralarda yapılabilecek birçok şey var."