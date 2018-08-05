İsviçre'de vintage uçak kaza yaptı; 20 kişi hayatını kaybetti

İsviçre’de İkinci Dünya Savaşı dönemine ait vintage bir uçağın Piz Segnas dağına çakılması sebebiyle 20 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 3’ünün mürettebat, geri kalanlarının ise yolcu olduğu belirtildi.

Kaza yapan uçağın, JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi. Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540’ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını açıkladı. Kazanın sebebine henüz bir açıklama yapılmadı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine destek için bir yardım hattı açıldığını duyuran JU-AIR yetkilileri, şirket bünyesinde uçuşların da ertelendiğini belirtti.

İsviçre gazetesi 20 Minutes’e konuşan bir görgü tanığı, uçağın 180 derece güneye döndüğünü ve yere bir ‘taş’ gibi döndüğünü söyledi.