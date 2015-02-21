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Dünya

İsviçre'de Valais kantonunda başörtüsü yasaklandı

Halkçı Parti'nin önerisine göre, okul içinde baş ve yüz kapanmasına izin verilmeyecek

21 Şubat 2015 19:41

İsviçre'nin Valais Kantonunda okullarda kız öğrencilerin başlarının açık olması için Halkçı Parti (SVP)'nin Kanton hükümetine sunduğu önerge kabul edildi.

ntv.com.tr'nin haberine göre, Halkçı Parti okullarda her ne olursa olsun ayrımcılık yapılamayacağını, okul yasalarına göre okullarda öğrencilerin başlarının ve yüzlerinin açık olması gerektiğini belirtti. Ancak öğrencilerin okul dışında istedikleri gibi giyinebileceklerinin buna karşı hiçbir itirazlarının olmadığını ama okul içinde baş ve yüzün kapanmasına izin verilmemesi için bu konuda karar alınması talebi ile başvuruda bulunmuştu.

SVP Valais Kantonu Başkan yardımcısı Jean-Lue Addor, "Geçen yılda bu istekte bulunmuştuk, bu isteğimiz dikkate alınmamıştı ama bu sefer oldu" dedi.

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