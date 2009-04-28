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Sağlık

İsviçre’de trenle taşınan domuz gribi örnekleri patladı

İsviçre'de bir trenle taşınan domuz gribi virüsü örneklerinin patladığı bildirildi.

28 Nisan 2009 03:00

İsviçre'de bir trenle taşınan domuz gribi virüsü örneklerinin patladığı bildirildi.

Yetkililer, özel bir kutu içindeki domuz gribi örneklerinin, trenle Zürih'ten Cenevre'ye götürülürken patladığını belirterek, patlamanın insanlar için tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Vaud kantonu polisi, cam tüpler içinde özel bir kutuda taşınan domuz gribi virüsü örneklerinin, Meksika'daki domuz gribi tipiyle bağlantılı olmadığını söyledi.

Patlamanın, örneklerin kötü paketlenmesi nedeniyle meydana geldiğini söyleyen İsviçreli yetkililer, bir kişinin hafif yaralandığı patlamadan sonra 40 polis ve tıbbi uzmanın trene gelerek yolcuları kontrol ettiğini ifade etti.

Örneklerin, İsviçre'nin insanlarda domuz gribini teşhiste daha etkili test geliştirme planı kapsamında Cenevre'ye götürüldüğü belirtildi.

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