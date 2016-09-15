İsviçre'de 'Kebap yasaklansın' kampanyası

İsviçreli Gazeteci Daniel Graf’ın ortaya attığı İsviçre’de kebap satışının yasaklanması talebi SVP’den de destek buluyor.

"Kebap da burka gibi yasaklanmalı"

Daniel Graf basına verdiği demeçte şunları söyledi;

“Burkanın İsviçre’de yasaklanması doğru bir karardır. Yüzler kapalı bir şekilde cinsiyeti belli olmayan kişilerin aramızda dolaşmaları bu terör ortamında uygun değil. Bunlar göz önüne alındığında kebap yasağı da gündeme gelmelidir. Kampanyanın sloganı ise ‘kebap İsviçre gıda kültüründe yok’ olacak”.

Kampanya dahilinde reklam verilecek ve caddelere hazırlanan pankartlar asılacak.