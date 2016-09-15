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Dünya

İsviçre'de 'Kebap yasaklansın' kampanyası

İsviçre'de bir gazeteci tarafından ortaya atılan kebabın yasaklanması kampanyasına aşırı sağcı parti SVP'den de destek geldi

15 Eylül 2016 20:29

İsviçreli Gazeteci Daniel Graf’ın ortaya attığı İsviçre’de kebap satışının yasaklanması talebi SVP’den de destek buluyor.

 

"Kebap da burka gibi yasaklanmalı"

 

Daniel Graf basına verdiği demeçte şunları söyledi;

“Burkanın İsviçre’de yasaklanması doğru bir karardır. Yüzler kapalı bir şekilde cinsiyeti belli olmayan kişilerin aramızda dolaşmaları bu terör ortamında uygun değil. Bunlar göz önüne alındığında kebap yasağı da gündeme gelmelidir. Kampanyanın sloganı ise ‘kebap İsviçre gıda kültüründe yok’ olacak”.

Kampanya dahilinde reklam verilecek ve caddelere hazırlanan pankartlar asılacak.

 

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