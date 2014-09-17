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Dünya

İsviçre'de kadın masör, takımın önünde futbolcuyla sevişti

İsviçre'de Lenzburg FC futbol takımının kadın masörü, bir futbolcu ile takımın geri kalanının önünde seks yapınca kovuldu

17 Eylül 2014 19:17

İsviçre'de Lenzburg FC futbol takımının kadın masörü futbolculardan biriyle takımın geri kalanının önünde seks yapınca kulüpten kovuldu.

Blick gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan 41 yaşındaki kadın masör, takımın diğer oyuncularının karşısında futbolculardan birinin şortunu indirerek mastürbasyon yaptı. Diğer oyuncular da bunu tezahürat yaparak izledi. Oyunculardan biri seks yapan çifti cep telefonuyla görüntüleyerek arkadaşlarıyla paylaştı. 
İsmail Hakkı’nın DHA’da yer alan haberine göre, görüntüler kulübün başkanı Ulrich Broder'e ulaşınca, 41 yaşındaki kadın masör takımdan kovuldu. Oyuncuların ise, ' Kulüp kuralları' içinde cezalandırıldığı ifade edildi. 

Kadın masör içkili olduğu için olayı hatırlamadığını söyleyerek kendini savunurken, kovulduktan sonra 4 ayrı takımdan teklif aldığını açıkladı. 

 

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