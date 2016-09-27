T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsviçre'de gündem burkanın yasaklanması

İsviçre’de parlamentodan kılpayı bir çoğunlukla çıkan karar sonucunda tüm ülkede burkanın yasaklanması gündeme gelebilecek

27 Eylül 2016 23:16

İsviçre’de milliyetçi-muhafazakar Halk Partisi’nin (SVP) burkanın ülkede yasaklanması için verdiği önergeye İsviçre Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Konsey'in 88 milletvekili 'evet‘ oyu verirken, 87 vekil 'hayır‘ oyu kullandı, 10 vekil de çekimser oy kullandı.

Karar şimdi Kantonal Konsey'de ele alınacak

Şimdi bu kararın parlamentonun diğer kanadı olan ve 26 İsviçre kantonunun temsil edildiği Kantonal Konsey’de de ele alınması gerekiyor. Şimdiye kadar sadece İsviçre'nin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde yer alan Ticino'da 2013 yılında yapılan referandumun ardından yüzü tamamen kapatan burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesi yasaklanmıştı.

Kantonal Konsey’in burkanın ulusal düzeyde yasaklanmasına onay vermesinin ise düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Kantonal Konsey’e bağlı bir komisyon bu yılın başında büyük çoğunluk oyu ile burkanın yasaklanmasına karşı çıkmıştı. Komisyon, dinî gerekçelerle bedenin ve yüzün kapatılmasına İsviçre'de son derece ender rastlandığını ve gerçek bir sorun oluşturmadığını kararına gerekçe olarak göstermişti.

'Örtünme yasağına evet' girişimi

Ancak İsviçre'de şu sıralarda „Örtünme yasağına evet" adlı girişim için imza toplanıyor. Halk Partisi’ne (SVP) yakın girişimciler 100 bin imza toplaması için 15 Eylül 2017'ye kadar süreleri bulunuyor. Anketlere göre İsviçre'de oy kullanma hakkı bulunan seçmenin yüzde 60'ının bu girişim lehinde oy verebileceği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Halk PartisininParlamentosuUlusal KonseyKantonal KonseyKantonal KonseydeTicinoKonseyinKonseyePartisineEylül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24