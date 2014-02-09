T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsviçre'de göçmen kotası referandumu

İsviçre'de muhafazakâr İsviçre Halk Partisi'nin hazırladığı, göçmenlere kota getirilmesini öngören yasa teklifi için halk bugün sandık başına gidiyor. Yasa teklifi hükümet ile AB arasındaki ilişkileri gerdi.

09 Şubat 2014 14:51


İsviçre'de halk göçmen sayısına kota getirilmesini öngören yasa teklifi için sandık başında. Teklifin sahibi muhafazakâr İsviçre Halk Partisi (SVP). Parti AB'nin yeni üye ülkelerinin bu yılın başından itibaren serbest dolaşım hakkına sahip olması nedeniyle ülkeye kitlesel göç olacağını ileri sürerek, bu yasa teklifini hazırladı. Serbest dolaşım hakkını, "göçün kontrolden çıkması" olarak nitelendiren SVP, kontrolün tekrar sağlanması için eski sisteme dönülmesini ve finans piyasasının ihtiyacına göre göç kotasının belirlenmesini talep ediyor.

Hükümet endişeli

İsviçre hükümeti teklifin kabul edilmesi halinde, AB ile ilişkilerin gerilebileceğinden korkuyor. Brüksel yönetimi serbest dolaşım hakkına aykırı hareket edilmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, bu durumda İsviçre'nin AB iç pazarından yararlanma ayrıcalığının tartışmaya açılabileceğini belirtiyor. Sendikalar ve ekonomi dünyası, ülkenin yabancı iş gücüne ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, halka referandumda "hayır" oyu kullanmaları çağrısında bulundu.

Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre göçmenlere kota uygulanmasına destek verenlerin sayısı yüzde 43'e yükseldi. Sonuçların bugün akşam saatlerinde belli olması bekleniyor.

İsviçre'nin yaklaşık 8 milyonluk nüfusunun yüzde 23'ünü yabancılar oluşturuyor. Ülkeye yılda 80 bin göçmen geliyor. İsviçre'deki en büyük göçmen grubunu İtalyanlar ve Almanlar oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Halk PartisiSVPYapılanAlmanlarWelle Türkçe DW/dpa HT/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24