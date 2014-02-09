İsviçre'de göçmen kotası referandumu



İsviçre'de halk göçmen sayısına kota getirilmesini öngören yasa teklifi için sandık başında. Teklifin sahibi muhafazakâr İsviçre Halk Partisi (SVP). Parti AB'nin yeni üye ülkelerinin bu yılın başından itibaren serbest dolaşım hakkına sahip olması nedeniyle ülkeye kitlesel göç olacağını ileri sürerek, bu yasa teklifini hazırladı. Serbest dolaşım hakkını, "göçün kontrolden çıkması" olarak nitelendiren SVP, kontrolün tekrar sağlanması için eski sisteme dönülmesini ve finans piyasasının ihtiyacına göre göç kotasının belirlenmesini talep ediyor.

Hükümet endişeli

İsviçre hükümeti teklifin kabul edilmesi halinde, AB ile ilişkilerin gerilebileceğinden korkuyor. Brüksel yönetimi serbest dolaşım hakkına aykırı hareket edilmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, bu durumda İsviçre'nin AB iç pazarından yararlanma ayrıcalığının tartışmaya açılabileceğini belirtiyor. Sendikalar ve ekonomi dünyası, ülkenin yabancı iş gücüne ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, halka referandumda "hayır" oyu kullanmaları çağrısında bulundu.

Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre göçmenlere kota uygulanmasına destek verenlerin sayısı yüzde 43'e yükseldi. Sonuçların bugün akşam saatlerinde belli olması bekleniyor.

İsviçre'nin yaklaşık 8 milyonluk nüfusunun yüzde 23'ünü yabancılar oluşturuyor. Ülkeye yılda 80 bin göçmen geliyor. İsviçre'deki en büyük göçmen grubunu İtalyanlar ve Almanlar oluşturuyor.