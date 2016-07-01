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Dünya

İsviçre'de burka giymek yasaklandı

Yasaya uymayanlara 10 bin Frank para cezası verilecek

01 Temmuz 2016 23:03

İsviçre'nin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde yer alan Ticino'da, yüzü tamamen kapatan burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

Söz konusu yasaya uymayanlar yüz ila 10 bin frank arasında para cezası ödemek zorunda kalacak.

Yasa yürürlüğe girer girmez Locarno kentinde burka yasağını protesto eden sonradan Müslümanlığı seçen İsviçreli bir kadın, burka giydiği için polis merkezine götürüldü. Burka giyen kadın, yasayı ihlal etmesi nedeniyle 230 frank para cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan'ın Bern Büyükelçiliği, İsviçre'yi ziyaret edecek vatandaşlarına 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek kamuya açık alanlarda burka giyme yasağına uymalarını tavsiye etmişti.

Ticino'da 2013 yılında yapılan referandumun ardından yüzü tamamen kapatan burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesi yasaklanmıştı.

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