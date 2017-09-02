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Yaşam

İsviçre'de başlayan çocuk tacizi soruşturması, Güngören'e uzandı

N.K hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

02 Eylül 2017 13:17

sviçre'de yaşayan Dublin ailesi, 2012'de o tarihte henüz 14 yaşında olan kızları C.D.'nin Facebook üzerinden biriyle uygunsuz cinsel içerikli görüşmeler yaptığını fark etti. Ailenin İsviçre'de yaptığı şikâyet üzerine Facebook'tan karşı tarafın hesap bilgilerini istedi. Böylece, İstanbul'da yaşayan ve C.D.'den 8 yaş büyük inşaat teknikeri N.K.'ye ulaşıldı.

Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de yaşayan N.K. hakkında soruşturma başlattı. N.K. çocuğun cinsel istismarı suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmaya başladı.

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İsviçreİstanbulGüngörençocuk tacizi

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