İsviçre ve İtalya arasında sınır gerginliği

İsviçre'nin İtalya sınırındaki 3 geçiş noktasını gece saatlerinde kapama kararı alması üzerine iki ülke arasında gerginlik yaşanıyor.

İsviçre, güneyindeki Ticino kantonunda bulunan Ponte Cremenaga, Novazzano ve Pedrinate sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle 23.00-05.00 saatleri arasında geçişlere kapama kararı aldı. İtalya'dan çalışmak için günübirliğine İsviçre'ye giden işçilerin sıklıkla kullandığı bu kapıların 1 Nisan'dan itibaren 6 aylığına geceleri kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Bölgede suç olaylarının arttığı gerekçesiyle güvenlik önlemi olarak alınan bu karar İtalyanları kızdırdı. Söz konusu sınır kapılarının yer aldığı İtalya'nın Lombardia bölgesi yerel meclisi dün yapılan oylamada İsviçre'ye karşı diplomatik girişimlerde bulunulması çağrısı yapılan bir önergeyi kabul etti. Ardından da İsviçre'nin Roma Büyükelçisi İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Büyükelçi Giancarlo Kessler İtalyan makamlarına, söz konusu sınır kapama uygulamasının "geçici ve deneysel bir önlem" olduğu bilgisini verdi. İtalyan tarafı ise sınır kapamanın serbest dolaşım anlaşmasının ihlali olduğunu vurguladı.

Sınır ötesi işçiler

İsviçre daha önce de çalışmak için bu ülkeye giden İtalyan işçilere sabıka kaydı kontrolü yapmaya başlamıştı. İtalya Dışişleri Bakanlığı dün İsviçre Büyükelçisi'ne, bu uygulamanın da bir an önce durdurulması talebini iletti.

İtalya'nın İsviçre sınırı yakınındaki belediye başkanları da bugün sınır kapısında protesto gösterisi yaptı.

İsviçre kaynaklarına göre, çalışmak için günübirliğine Ticino kantonuna geçen "sınır ötesi" İtalyan işçi sayısı 63.000 civarında.

Ticino kantonu geçen Eylül ayında "İtalyan göçmen işçi karşıtı" olarak değerlendirilen bir referandumla, işçi alımlarında bölge halkına öncelik verilmesini öngören bir tasarıyı kabul etmişti. İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni bu referandumun ardından, insanların serbest dolaşımı garanti edilmezse "İsviçre-AB ilişkillerinin tehlikeye gireceğini" söylemişti.