İsviçre vatandaşları emeklilik yaşının 65'e çıkarılmasını istemedi

İsviçre'de kadınların emeklilik yaşının 65'e çıkarılmasını da öngören emeklilik reformu paketi referandumda reddedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre,Ülkede ulusal düzeyde yapılan referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, halkın yüzde 46,8'i emeklilik reformu paketi için oy kullanırken, bunlardan yüzde 47.3'ü 'evet', yüzde 52.7'si 'hayır' oyu verdi.

'Hayır' oylarının çoğunlukla kırsal alandan ve ülkenin batısındaki Fransızca konuşulan şehirlerden geldiği bildirildi.

Mevcut durumda kadınlarda 64 olan emeklilik yaşını 65'e yükselterek erkeklerle eşitlemeyi öngören paket, karmaşıklığı ve genç nüfusa ağır mali yük bindireceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Pakete göre, asgari ücret oranları kademeli olarak düşecek, emekli olan herkese aylık 70 İsviçre Frangı ek ücret sağlanacaktı.

Öte yandan halk referandumda, gıda güvenliği ile ilgili düzenlemeleri içeren teklifi ise yüzde 21.3'e karşı yüzde 78.7 ile kabul etti.

Anayasa ve yasa değişikliklerinde referandumun sıklıkla kullanıldığı İsviçre'de bu gelenek 100 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) verilerine göre, İsviçre'de ortalama yaşam süresi 82.5 ve halkın yüzde 18'ini 65 yaş üstü emekliler oluşturuyor.