İsviçre vatandaşı Almanya’da casusluk iddiasıyla tutuklandı

İsviçre vatandaşı Daniel M'nin (54) Almanya'nın Frankfurt kentinde gözaltına alındığı ve daha sonra tutuklandığı belirtiliyor. İsviçre Sonntagsblick gazetesine bir açıklama yapan avukatı "Müvekkilimin İsviçre gizli servisi için casusluk yaptığı ileri sürülüyor” dedi. Zanlının İsviçre'de vergi kaçıran Alman vatandaşlarına ait verileri Almanya’da kimlerin satın aldığı ve bu alışverişlerin nasıl yapıldığı ile ilgili araştırma yaptığı ileri sürülüyor. Almanya'da mali makamlar muhbirler aracılığıyla verilerin tutulduğu cdleri satın alarak vergi kaçakçılarının üzerine gidiyor.

Federal Savcılık'tan yapılan açıklamada Wetterau bölgesinde çeşitli ev ve işyerlerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada tutuklanan zanlı hakkında "2012 yılı başından itibaren yabancı bir gücün istihbarat servisi için etkin olduğu yönünde kuvvetli şüphe” bulunduğu belirtildi.

Die Welt: Zanlı eski polis memuru

Die Welt gazetesi tutuklanan şahsın Alman finans sektöründe faaliyet gösterdiğini yazdı. Sonntagsblick'in haberinde de tutuklunun daha önce polis memuru olduğu ve sonra büyük bir İsviçre bankasının güvenlik biriminde işe başladığı ifade edildi. Zanlının bu sırada İsviçre gizli servisi NDB için çalıştığı ileri sürülüyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada tutuklamadan haberdar olduklarını söylemekle yetindi. İsviçre makamları Alman makamlarının İsviçre'de vergi kaçıranlara ait verilerin olduğu cdleri satın almasını daha önce yasadışı olarak tanımlamıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans "Eğer hikâye doğru çıkarsa bu sağlam bir skandal anlamına gelir. Eğer gizli servisler Almanya'daki vergi memurları hakkında casusluk yapılması için görevlendirme yapıyorlarsa, o zaman onların kimin çıkarına hareket ettiklerini sorgulamak da gerekir. Herhalde bu vergi adaleti adına yapılıyor olmasa gerek” yorumunu yaptı.

"Vergi kaçıranların verilerini satın almak yasal"

Walter-Borjans eyalet yönetiminin vergi kaçıranlara ait verilerin olduğu cdleri edindiğini zira vergi kaçakçılığının başka türlü aydınlatılmasının mümkün olmadığını söyledi. "Mahkemeler, en son olarak Avrupa Adalet Divanı harekât tarzımızı istisnasız onayladı” diyen Maliye Bakanı Walter-Borjans "Vergi memurlarını avlamaya çalışanlar failleri korumuş olur” diye konuştu.

Sadece Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yetkililer 2010 yılından beri muhtemel veri kaçakçılarının verilerinin tutulduğu 11 vergi cdsi satın aldı. Daha önce bu bilgiler İsviçre bankalarından kaçırılmıştı. Eyalet yönetimi bu verileri sızdıran muhbirlere toplamda yaklaşık 17 milyon 900 bin euro ödeme yaptı. Eyalet Maliye Bakanı Walter-Borjans bunun sonucunda yönetimin vergi talebinde bulunduğu ya da vergi kaçıranların ihbar etmek zorunda kaldığı meblağın 7 milyar euro civarında olduğunu belirtti.

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Reuters/Welt/EC/MK