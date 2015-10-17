İsviçre siyasetine sığınmacı akını yön veriyor



Kamuoyu araştırma şirketi GFS, seçim sonuçlarını belirleyen konuların başında sığınmacı akınının geldiğine dikkat çekiyor. Sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) oy oranının geçen seçimlere kıyasla yüzde 1,3 artarak yüzde 27,9'a ulaşması bekleniyor.

'Kavimler göçü yaşanıyor'

"İltica kaosuna son" sloganını öne çıkaran SVP, üçte iki oranında daha az sığınmacı kabul edilmesini sağlayacağı sözünü veriyor. İsviçre hükümeti bu yıl içinde yaklaşık 30 bin iltica başvurusu bekliyor. SVP lideri Christoph Blocher, "Gittiğim her yerde bana sığınmacı akınını soruyorlar. Herkes gelirse ülkemiz ne hale gelir? Kavimler göçü yaşanıyor" görüşünü dile getiriyor.

Frank'taki değer kaybı sandığa yansıyacak

İsviçre Frank'ında ocak ayında yaşanan büyük değer kaybı ihracata bağımlı şirketleri zor durumda bıraktı. Artan ekonomik kaygıların Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yeniden güçlenmesini sağlaması bekleniyor. Uzman Patrick Emmenegger, seçmenin ekonomik sorunları FDP'nin çözeceğine inandığını belirtiyor. Anketler de bu görüşü doğruluyor. FDP, yüzde 16,7 oy oranına ulaşıyor, böylece partiler arasında en büyük çıkışı yapıyor.

En büyük kayıp Yeşiller'de

En büyük oy kaybını ise Yeşiller Partisi'nin kaydetmesi bekleniyor. 2011 seçimleri, Japonya'daki Fukuşima nükleer faciasının birkaç ay sonrasına denk gelmiş, kamuoyunda çevre konularında yaşanan hassasiyet sandığa da yansımıştı.