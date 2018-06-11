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Ekonomi

İsviçre seçimlerinde blok zinciri teknolojisiyle oy kullanılacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran (DHA) – İsviçre seçimlerinde, blok zinciri teknolojisine dayalı oy kullanma testi için bu ay akıllı telefonlarıyla oy kullanacak

11 Haziran 2018 14:53

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran (DHA) – İsviçre seçimlerinde, blok zinciri teknolojisine dayalı oy kullanma testi için bu ay akıllı telefonlarıyla oy kullanacak.
İsviçre’nin resmi ulusal kanalı SRG SSR’ye göre “Kripto Vadisi” olarak da bilinen ve Kasım ayında kurduğu eID (eKimlik) sistemiyle çoğu kent hizmeti için kripto para birimleri ödemelerini kabul eden Zug kentinde vatandaşlar, blok zinciri teknolojisiyle oy kullanacak.
Kent genelinde bu ay gerçekleşecek olan oylama, dijital kimliklerin park ücretleri ödemeleri ve kitap ödünç almada kullanılmasını kapsayacak. Vatandaşlar ayrıca dijital kimliklerin gelecek referandumlarda kullanılması konusunda da oy verecek.


 

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