İsviçre protokoller için nabız yokladı

T24 - Türkiye ile Ermenistan arasında arabuluculuk yapan İsviçre, bir yıl önce Zürih’te imzalanan ancak daha sonra dondurulan protokollerin yeniden canlandırılması için telefon diplomasisi başlattı.



Edinilen bilgiye göre, İsviçre Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer kısa süre önce Ankara ve Erivan’da nabız yoklamak amacıyla iki ülke dışişleri bakanlığı ilgilileriyle telefonda temas kurdu. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri İsviçre’nin telefonla mekik diplomasisi yaptığını doğruladılar. Bir diplomatik kaynak şu bilgileri verdi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre;



“İsviçre, kısa süre önce bizimle telefonla irtibat kurdu. Donmuş durumdaki süreci başlatmak istediğini bildirdi. Bizim için bir sorun olmadığını kendilerine ifade ettik. Öyle anlaşılıyor ki, Erivan’a da aynı teklif götürülmüş. Yapılan telefon diplomasisi şu an nabız yoklamak amacıyla alt düzeyde. Elbette bakanlık makamının bilgileri dahilinde. Henüz temas seviyesini üst düzeye çekme ortamı oluşmadı. Ermenistan’la iyi komşuluk ilişkilerimizi ileri boyuta getirmeyi hedefliyoruz. Dondurma işlemini başlatan Ermenistan’dır. Protokolleri yeniden ısıtacak adımı atması gereken taraf da Ermenistan. İyi niyetli yaklaşıma kapımız her zaman açık.”





Bilgi notu



Zürih’te imzalanan protokoller iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasını, kara sınırının açılmasını ve soykırım iddialarıyla ilgili bir tarih komisyonu kurulmasını içeriyordu. Ancak Ermenistan, Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili bir takım şartları öne sürdüğünü savunarak, protokolleri parlamentonun gündemine getirmekten vazgeçmişti.





