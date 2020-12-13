İsviçre, protestolarda şiddet ve keyfi tutuklamalar nedeniyle Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun mal varlığını dondurdu

İsviçre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun mal varlığını dondurduğunu açıkladı. Lukaşenko, 15 kişiyle birlikte Belarus'taki eylemlerde şiddet kullanmak ve keyfi tutuklamalara imza atmakla suçlanıyor.

Euronews'un aktardığı habere göre, İsviçre hükûmeti tarafından yapılan açıklamada, Lukaşenko ve oğlu Viktor'un da aralarında bulunduğu 15 Belarus vatandaşının İsviçre'ye girişinin ve bu ülke üzerinden yolculuk yapmasının da yasaklandığı bildirildi.

İsviçre’ye girişi yasaklananlar, Belarus’taki gösterilerde şiddet kullanmak ve keyfi tutuklamalara imza atmakla suçlanıyor.

Hükûmet tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu ülkede keyfi tutuklamalar sonucu cezaevinde bulunanların serbest bırakılması ve işkence ile kötü muamele iddialarının etkili bir şekilde soruşturulması istendi. Açıklamada, “İsviçre, Belarus’ta devam eden gerginlikten derin endişe duyuyor ve Belarus hükümeti ile sivil toplum arasında diyaloğun kurulması çağrısında bulunuyor.” denildi.

Belarus'ta son olarak iktidar karşıtı protesto eylemleri düzenleyen 300'den fazla kişi gözaltına alındı.