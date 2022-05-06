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Dünya

İsviçre polisi, Nespresso fabrikasında 500 kilogram kokaine el koydu

Konteynerların Brezilya'dan geldiği düşünülüyor

06 Mayıs 2022 08:09

T24 Dış Haberler

İsviçre'de polis, dünyaca ünlü kahve firması Nespresso'ya yapılan kahve çekirdeği sevkiyatındaki konteynerlerden birinin içinden çıkan 500 kilogramdan fazla kokaine el koydu. 

Fribourg kantonundaki Romont'ta çalışan Nespresso işçileri, kahve çekirdeği paketlerinin içinde gizemli beyaz bir pudra bulduktan sonra yetkililere haber verdi. 

Polis raporuna göre İsviçre merkezli Nestle'ye ait kahve kapsülü şirketinin çalışanları, maddeyi konteynerleri boşaltırken buldu. 

Polis analizi sonucunda bulunan maddenin kokain olduğu tespit edildi. Aynı gün teslim edilen beş konteynerda perşembe günü yapılan aramalar sonucunda 500 kilogram uyuşturucuya el konuldu. 

Polis, tesisin etrafında geniş bir güvenlik çemberi kurulduğunu belirtirken uyuşturucuların izole edildiğini; fabrikadaki ürünlerin etkilenmediğini belirtti.

İlk tespitlere göre sevkiyat Brezilya'dan geldi ve uyuşturucuların toplam  50 milyon 500 bin sokak değeri vardı.

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