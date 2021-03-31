İsviçre ordusu, kadın askerlerin erkek iç çamaşırı giyme zorunluluğunu kaldırıyor

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İsviçre ordusunda kadın askerlere erkek iç çamaşırı verilen uygulama kaldırılarak bundan sonra kadınlar için tasarlanmış iç çamaşırları giyebilmelerine izin verildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsviçre ordusunda kadınlar dahil olmak üzere tüm askerlere genellikle büyük bedenlerle erkek iç çamaşırı veriliyor. Yeni geçilecek uygulamayla kadın askerlere bir yaz bir kış için olmak üzere iki kadın iç çamaşırı seçme hakkı sunulacak.

İsviçre ordusu, kadın asker sayısını 10 yıl içinde yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Ordu sözcüsü Kaj-Gunnar-Sievert, "Eski nesil üniformalar kadınların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildi" dedi. Sievert, iç çamaşırı dışında üniformanın diğer parçalarının da yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan İsviçre'de 8.5 milyon kişi yaşıyor ve 2017 verilerine göre orduda 120 bin personel aktif olarak görev yapıyor.