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Dünya

İSVİÇRE NÜKLEER ENERJİDEN VAZGEÇİYOR BERN (A.A)

08 Haziran 2011 16:30

-İSVİÇRE NÜKLEER ENERJİDEN VAZGEÇİYOR BERN (A.A) - 08.06.2011 - İsviçre meclisi, hükümetin nükleer enerji kullanımına son verilmesini öngören planını onayladı. Parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada 101 milletvekili plana destek verirken, 54'ü ise karşı çıktı. Oylamada 30 milletvekili de çekimser kaldı.  Plana Liberal Demokratlar ve milliyetçi İsviçre Halk Partisi dışında tüm partiler destek verdi. Hükümetin planına göre ülkedeki 5 nükleer santral orta vadede devreden çıkarılacak. İsviçre'deki nükleer santraller 50. yılını doldurduktan sonra kapatılacak. Böylelikle İsviçre 2019 ila 2034'te nükleer santrallerini kapatarak, bu enerji türünü kullanmaktan vazgeçecek. Kamuoyu araştırmaları da İsviçrelilerin çoğunluğunun nükleer santrallerin kapatılmasına destek verdiğini ortaya koyuyor.

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