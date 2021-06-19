İsviçre'nin yıldızı rahat konuştu: Türkiye maçını kazacağımızdan eminim

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) son maçında karşılaşacağı İsviçre'nin yıldız savunma oyuncusu Manuel Akanji, "Baskı altında olmamız iyi bir şey. Hocamız bizi iyi çalıştırdı. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kazanacağımızdan eminim" diye konuştu.



İsviçre Milli Takımında Akanji, A Milli Takımımız ile oynayacakları karşılaşma öncesinde zaferden emin konuştu.



Türkiye maçını kazanacaklarını düşünen Akanji, "Futbolda işler çok çabuk değişiyor, Türkiye maçı bizim son şansımız, bunun farkındayız. Ancak en azından bir şansımız var, bu çok önemli. Hepimiz bir şeyler göstermek istiyoruz. Geçmişte neler yapabileceğimiz gösterdik. Baskı altında olmamız iyi bir şeydir, ben iyi bir performans gösterip kazanacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

Akanji şöyle devam etti: "Hocamız Petkovic, İtalya maçındaki performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Kendini toplaması için zamana ihtiyacı oldu ancak yaptığımız hataları bize gösterdi. Türkiye maçında ne yapmamız gerektiğini de söyledi. Dersimize iyi çalıştık."

Grupta puanı olmayan A Milli Takımı, 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da İsviçre ile karşılaşacak.