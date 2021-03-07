İsviçre'deki referandumda peçe yasağına destek 'kıl payı' önde

İsviçre'de kamusal alanda yüzü kapatacak şekilde giyinmenin yasaklanması üzerine yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yasağı destekleyenlerin oranı yüzde 51 oldu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, İsviçre'de peçenin yasaklanmasını öngören referandumda oy verme işlemleri sonlandı.

SRF kanalının kısmi sonuçlara dayanarak yaptığı projeksiyona göre peçe yasağı yüzde 49 hayır oyuna karşı yüzde 51 evet oyuyla referandumdan geçti.