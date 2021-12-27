İsviçre'de yasal cinsiyet değişimi için nüfus müdürlüğüne gitmek yeterli olacak

İsviçre’de 1 Ocak 2022 itibariyle, yasal cinsiyetini değiştirmek isteyen kişiler herhangi bir tıbbi prosedürden geçmeden nüfus müdürlüğüne giderek işlem yapabilecek.

Reuters’ta yer alan habere göre, İsviçre cinsiyet değiştirmek isteyen kişilerin bürokratik işlemler, tıbbi teşhis ya da hormon tedavisi zorunluluğu olmadan tek işlemle yasal değişimi gerçekleştirebileceği ülkeler arasına katıldı.

İsviçre medeni kanununa eklenen yeni maddelere göre, 16 yaşını geçmiş her İsviçre vatandaşı, nüfus müdürlüğüne kendisi beyanda bulunarak yasal olarak cinsiyetini değiştirebilecek.

16 yaşının altındakilerin yanında bir ebeveyn olması gerekecek.

İspanya'da da haziran ayında 14 yaşın üzerindeki herkesin tıbbi teşhis veya hormon tedavisi olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin veren bir yasa tasarısı onaylandı.