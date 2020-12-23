İsviçre'de ülke genelinde Covid-19 aşılama kampanyası başladı

Avrupa ana kıtasındaki "ilk Covid-19 aşılama kampanyası" İsviçre'de başladı. İlk aşı ülkenin kuzey doğusunda Zürih şehri sınırında bulunan Lucerne kantonunda 90 yaşında bir kadına vuruldu.

İsviçre'de kamu sağlığı kurumu Swissmedic, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısına 4 gün önce onay vermişti.

Euronews'in haberine göre; ülke vatandaşlarına tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kampanya kapsamında ilk aşamada 100 bini aşkın kişinin Koronavirüs aşısı olması planlanıyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşılardan, anlaşma kapsamında İsviçre'ye 107 bin doz getirildiği ve İsviçre ordusu tarafından ülkenin farklı kantonlarına dağıtıldığı kaydedildi.

Cenevre, Friborg ve Basel gibi şehirlerde 28 Aralık'ta başlayacak aşılama kampanyası ülkenin en kalabalık ve büyük kantonu olan Zürih'te 4 Ocak'ta start alacak.

İsviçre ordusu Covid-19 aşılarını eksi 70 derecede saklıyor

İsviçre ordusu yaklaşık eksi 70 derece ısıda muhafaza edilmesi gereken aşıların dağıtılması, saklanması ve temini konusunda tek yetkili konumda bulunuyor.

Yaklaşık birkaç sürmesi beklenen aşı kampanyasına katılımın ise zorunlu değil, isteğe bağlı olduğu belirtildi. Aşı kampanyasının ilk günlerinde yaşlı insanlar, sağlık personeli ve astım gibi hastalıkları olan kişilere öncelik verilecek.

İsviçre, son haftalarda artan Koronavirüs ölüm ve vakaları sebebiyle salgınla alakalı alınan önlemleri sıkılaştırmış, lokanta ve barlar yeniden kapatılmıştı.