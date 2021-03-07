İsviçre'de halka açık yerlerde "yüzün tamamen kapatılması" yasaklandı

İsviçre'de aşırı sağcı bir grubun öncülüğündeki insiyatif ile ülke genelinde yapılan referandum sonucunda halka açık yerlerde "yüzün tamamen kapatılmasının yasaklanması" yüzde 51,21 "evet" oyu ile kabul edildi.

İsviçre'de halk, halka açık yerlerde yüzün tamamen kapatılmasının yasaklanması, Endonezya ile ticaret anlaşması ve Federal Elektronik Kimlik Hizmetleri Yasası (Dijital Kimlik) için sandık başına gitti.

Referandumda seçmenler, aşırı sağcı bir grubun öncülüğündeki insiyatif olan halka açık yerlerde "yüzün tamamen kapatılmasının yasaklanması" yüzde 51,21 "evet" oyu ile kabul etti.

Yasağın, şiddet yanlısı sokak protestolarında maske takılmasının önlenmesi için çıkarıldığı öne sürülse de, politikacılar ve medya buna "burka yasağı" adını verdi. Yasak ile doğrudan Müslümanların hedef alındığına dair kanıt olamasa da, kabul edilen yeni yasa ile Müslümanlar kadınların "nikap" ya da "burka" giymesi de yasaklanmış oldu.

Referandum Komitesi Başkanı ve İsviçre Halk Partisi Milletvekili Walter Wobmann oylamadan önce, yaptığı açıklamada, "İsviçre'de geleneğimiz, yüzünüzü göstermenizdir. Bu, temel özgürlüklerimizin bir işaretidir" ifadelerini kullanmıştı.

"Müslüman azınlığa açık bir dışlama sinyali"

İsviçre'deki Müslüman Merkez Konseyi ise, oylamayı topluluk için karanlık bir gün olarak nitelendirerek, "Bugün alınan karar eski yaraları açıyor, yasal eşitsizlik ilkesini daha da genişletiyor ve Müslüman azınlığa açık bir dışlama sinyali gönderiyor" dedi.

İsviçre'nin 26 kantonun 2'sinde yüz kapatmaya yönelik yerel yasaklar hali hazırda uygulanırken, Covid-19 salgını nedeni ile ülke genelinde maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Müslümanlar, İsviçre nüfusunun yüzde 5'ini oluşturuyor

Lucerne Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, İsviçre'de neredeyse hiç kimsenin burka giymediğini ve sadece 30 civarında kadının peçe taktığı tahmin ediliyor. Müslümanlar, 8,6 milyonluk İsviçre nüfusunun sadece yüzde 5'ini oluştururken, Müslümanların çoğunu Türkiye, Bosna ve Kosova kökenli vatandaşlar oluşturuyor.

Dijital kimliğe "hayır"

Seçmenlerin yüzde 63,9'u ise dijital kimliğe hayır oyu verdi. Endonezya ile ticaret anlaşmasına ise seçmenlerin yüzde 51,7'si evet oyu verdi.

Öte yandan Fransa, 2011 yılında halka açık yerlerde yüzün peçe ile kapatılmasını yasaklarken, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve Bulgaristan'da da halka açık yerlerde yüz örtme konusunda tam veya kısmi yasaklar uygulanıyor. (İHA)