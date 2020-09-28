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Dünya

İsviçre'de halk 'AB ile serbest dolaşımı sonlandırma' teklifini reddetti

Referandumda 2 haftalık babalık izni yüzde 60,3 "evet" oyuyla kabul edildi

28 Eylül 2020 00:40

İsviçre'de halk, Avrupa Birliği (AB) ile serbest dolaşımı sonlandırma teklifini bugün yapılan referandumda reddetti.

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