İsviçre'de, eşcinsel evliliği yasallaştırabilecek referandum öncesi yürüyüş düzenlendi

İsviçre'de binlerce kişi, ülkede eşcinsel evliliği yasallaştırabilecek ulusal referandum öncesinde yürüyüş düzenledi.

NBC News, eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasının çiftlere çocuk evlat edinme hakkı vereceğini ve lezbiyen çiftlerin sperm bağışı almasını kolaylaştıracağını bildirdi.

26 Eylül’de gerçekleşecek referandum öncesinde, Zürih Onur Yürüyüşü'nde binlerce kişi "Herkes için evlilik" pankartları taşıdı.

İsviçreli bir LGBTİ+ grubu tarafından yapılan ankette, vatandaşların yüzde 82'sinin eşcinsel evliliği onayladığı belirtildi.