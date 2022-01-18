İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı davası başladı: 4 sanık 3'er yıl hapisle yargılanıyor

İsviçre'de 2017 yılında Türkiye hükümeti aleyhine yapılan bir protestoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğrultulmuş bir silah görseli ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankart taşıyan 4 kişinin davası görülmeye başladı.

İsviçre Parlamentosu dışında 4 yıl önce yapılan bir gösteride kullanılan pankarta ilişkin davada 4 sanık yargılanıyor.

Euronews'in haberine göre gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yanında 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açılmasının ardından Bern bölge savcıları, 'suç veya şiddeti alenen tahrik' iddiasıyla soruşturma başlattı. Yarın da devam edecek duruşmada yargılanan dört zanlının suçlu bulunması halinde 3'er yıl hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Türkiye'de de soruşturma açıldı

Anadolu Ajansı da aynı eylemle ilgili olarak Türkiye'de de farklı bir soruşturma açıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mart'ta İsviçre'nin başkenti Bern'de açılan pankartla ilgili olarak afişten sorumlu kişiler 'terör örgütüne üyelik', 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'terör propagandası yapmak' gibi suçlardan soruşturma başlatıldı.

Savcılığın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği yazılı talimatta, başlatılan soruşturma kapsamında, suça konu olayla ilgili olarak pankartı açan şüphelilerin kimlik ve kişisel bilgilerinin tespit edilerek başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Türkiye ile İsviçre arasında diplomatik gerilime neden olan gösteriyi düzenleyen grubun PKK ile ilişkili olduğu da kaydedildi.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2017'de anayasa değişikliği için yaptığı kampanya çalışmalarında İsviçre'de gösteride açılan pankartı gündeme taşımıştı.