İsviçre'de 23 Nisan Festivali'ne saldırı: "6 kişi yaralandı, saldırganlar PKK sloganları attı"

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın görgü tanıklarından aktardığına göre saldırganlar, pazar günü etkinlik bittikten sonra festival alanı toplanırken buraya gelip Türkiye vatandaşlarına sözlü saldırıda bulundu.

Görgü tanıkları, yaklaşık 30 kişilik grubun PKK lehine ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar attığını belirtti.

Saldırganların festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdığı ifade edildi.

Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsviçreli 20 Minuten gazetesi, saldırıya ilişkin haberinde ilk olarak "PKK yandaşları ile Türkler Çocuk Festivalinde kavga etti" ifadesini başlığa taşırken daha sonra haberin başlığını "Türkler ve Kürtler Çocuk Festivalinde kavga etti" şeklinde değiştirdi.

Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Açıklamada, "Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa’nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.