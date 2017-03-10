İsviçre: Çavuşoğlu’nun konuşmasını engellemeye sebep yok

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ifade özgürlüğünü kısıtlamayı haklı çıkartacak düzeyde bir olağanüstü tehdit bulunmadığı ifade edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zürih'te pazar günü bir konuşma yapması planlanıyor.

İsviçre Zürih kantonunun güvenlik direktörü Urs Grob, çarşamba günü hükümete bir mektup gönderdiklerini ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zürih'te planlanan referandum etkinliğini yapmasını engelleyecek önlemler almasını talep ettiklerini söylemişti.

Mektupta Türk hükümet yetkililerinin ziyaretlerinin Almanya'da yol açtığı yoğun tartışmalara dikkat çekilmiş, Çavuşoğlu'nun İsviçre ziyaretinin yoğun protestolara yol açabileceği ve çok sayıda polisin görevli olması durumunda dahi etkinliğin "sakin ve krize yol açmadan tamamlanabileceğinin" garantisi olmadığı ifade edilmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zürih Havalimanı yakınlarındaki Hilton Oteli'nde bir konuşma yapması planlanıyordu. Zürih Hilton Oteli Konferans ve Etkinlik Müdürü Aleksey Lintchuk, bugün yaptığı açıklamada Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı etkinliğin iptal edildiğini açıkladı. Lintchuk, otelin aldığı karara "katılımcıların ve otel çalışanlarının güvenliklerinin sağlanamayacağını" gerekçe gösterdi.

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DPA / EC, GA