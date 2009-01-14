İsviçre çakısı çağa uydu!

Ünlü İsviçre çakısı üreticisi Victorinox, parmak izi tanımlı 32 GB belleğe ve lazer işaretçiye sahip Presentation Pro adlı fonksiyonel çakısını tanıttı.



Firmanın, Las Vegas'taki Tüketici Elektronik Fuarı (CES)'te tanıttığı bluetooth ile Windows bilgisayarlarda sunumları uzaktan yönetebildiğiniz çakıda törpü, bıçak ve makas da bulunuyor. Çakı, aynı zamanda kullanıcıya internet bankacılığı ya da alışverişi için tüm şifrelerini girmesine izin veren teknolojiyi de içeriyor. Mayıs ayında piyasaya çıkacak olan Presentation Pro'nun fiyatı yaklaşık 330 dolar olacak.





Orijinal geliştirici Victorinox aynı zamanda yükselişini tamamladı. Paslanmaz çelik bıçaklarıyla ün kazanan firma, yenilenmiş 2 bıçak versiyonunu da ziyaretçilere sunuyor.

