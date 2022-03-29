İsviçre basını: Rus yetkililer, milyonlarca dolar değerinde lüks saate el koydu

Rus yetkililerin, Ukrayna'da başlatılan savaş sonrası operasyonlarını durduran Audemars Piguet mağazasına baskın yaparak milyonlarca dolar değerinde İsviçre saatine el koyduğu öğrenildi.

BBC’de yer alan habere göre, Rus güvenlik servisi ajanları, İsviçre markası Audemars Piguet mağazasından milyonlarca dolar değerinde saate el koydu.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından İsviçre tarafsızlık geleceğini bozarak Batı’nın yaptırımlarına katılmıştı.

İsviçre’nin NZZ am Sontag gazetesine göre, saatlere Rusya’nın güvenlik servisi ajanları tarafından el konuldu. Ajanların Moskova’daki bir mağazaya baskın düzenleyerek saatlerin Rusya’ya getirilirken gümrük kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.

İsviçre’den saatlere el konulduğuna ilişkin açıklama gelmese de hükûmet, yeni lüks ihracat yasağının bazı markalar içi “belirsizliklere” sebep olduğunu açıkladı.

Audemars Piguet saatlerin bir tanesi 921 dolardan pahalı olabiliyor.

Rusya’nın Ukrayna işgalinden sonra lüks marka Rusya’daki satışları durdurmuş, iki mağazanın geçici olarak kapandığını açıklamıştı.