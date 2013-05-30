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Ekonomi

İsviçre bankalarında gizli hesap kalmayacak

Bundan sonra İsviçre’de gizli hesap açmak isteyen zenginler isimlerini açıklamak zorunda kalabilir

30 Mayıs 2013 12:49

İsviçre hükümeti uzun yıllardır ABD ile arasında devam eden vergi kaçırmaya yardım etme tartışmasını sonlandırmak için bankalara yeni bir düzenleme getiriyor.
 
İsviçre hükümeti bankaların gizlilik kurallarını gevşetecek yeni bir uygulama başlatma niyetinde. Hükümet bankalara müşterilerin detaylarını isteyen ABD'li denetimçilere yardım etmelerini teklifini götürüyor.

Uzun yıllardır ABD’deki vergilerden paralarını kaçıran zenginlerin ilk tercihi olan İsviçre, Washington’la son dönemde artan tartışmaların önüne geçmek için böyle bir karar aldı.


Dönüm noktası


Bu karar iki taraf arasında iyiden iyiye ateşlenen vergi kaçırmaya yardım etme çatışmasında dönüm noktası olarak kabul edilebilir.

İsviçre Maliye Bakanı, bu kanunun ülkedeki bankaların ABD hükümetinin istediği müşteri detaylarına ulaşmasına yardım etmelerini sağlayacağını söyledi.


Karşılıklı yardımlaşma


ABD ise bunun karşılığında müşterilerin yasal dava açmalarında İsviçreli bankalara yardım edecek.

İsviçre Maliye Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf, “Geçmişi geçmişte bırakmak bizim için önemli” dedi.

Yeni düzenleme hakkında detay vermekten kaçınan Maliye Bakanı, ABD’nin teklifini kabul etmek için bankaların bir yıl gibi bir zamanı olduğunu ifade etti.


Uzun kavga


ABD, uzun yıllardır binlerce vatandaşının vergiden kaçmak için paralarını İsviçre bankalarına göndermelerinden rahatsız olduğunu dile getiriyor.

ABD’li denetçilerin hedefindeki İsviçreli bankalar ise bu zamana kadar işbirliğine karşı çıktı.

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