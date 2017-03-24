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BBC Türkçe

İsviçre, 'Ankara Türk toplumunu izletiyor' iddialarını soruşturacak

Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, ülkesinde yaşayan Türklerin "Türk istihbarat örgütü tarafından yasadışı olarak izlendiklerine ilişkin iddiaların soruşturulacağını" açıkladı

24 Mart 2017 18:45

İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, ülkesinde yaşayan Türklerin "Türk istihbarat örgütü tarafından yasadışı olarak izlendiklerine ilişkin iddiaların soruşturulacağını" açıkladı.

Dün Bern'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Burkhalter yaptığı yazılı açıklamada, bu konudaki kaygılarını Çavuşoğlu'na da ilettiğini belirtti.

Burkhalter açıklamasında, "İfade özgürlüğü İsviçre'nin tanıdığı evrensel bir değerdir ve bu Türk vatandaşları için de geçerlidir. İsviçre topraklarında İsviçre hukuku geçerlidir ve Türkiye buna uymak zorundadır. Olağanüstü hal ilanı Türkiye'yi uluslararası insan hakları yükümlülüklerinden muaf tutmaz" dedi.

İsviçre Federal Başsavcılığından bugün yapılan açıklamada da, "Başsavcılık İsviçre'deki Türk toplumunun dahil olduğu siyasi casusluk faaliyetinde bulunulduğu konusunda somut şüpheden haberdardır" ifadeleri yer aldı.

10 Mart'ta İsviçre'nin Argau kantonunda, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandumda "Evet" oyu verilmesine yönelik kampanyalar kapsamında bir miting organize edilecekti.

İsviçre polisi mitinge engel olmuştu.

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