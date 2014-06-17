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Yaşam
Deutsche Welle

İşverenin kabusu: sırt ağrısı

Technicker Krankenkasse'nin açıkladığı son sağlık raporuna göre Almanya'daki çalışanların rapor alarak işe gitmediği her on günden birinin temelinde sırt problemleri yatıyor.

17 Haziran 2014 20:32


Almanya'nın önde gelen hastalık sigortası kuruluşlarından Technicker Krankenkasse'nin raporuna göre rakamlar daha hafif terapi yöntemlerinin daha etkili sonuç verdiğini ortaya koysa da çoğu zaman cerrahi müdahaleye başvuruluyor.

Technicker Krankenkasse'nin başkanı Jens Baas, özellikle inşaat ve hasta bakımı gibi ağır işlerde çalışanların ama aynı zamanda direksiyon başında aynı pozisyonda çok uzun saatler geçirdikleri için şoförlerin ve psikolojik baskı nedeniyle işsiz kimselerin sırt ağrısından muzdarip olduğunu ifade ediyor.

Baas "Stres, psikolojik baskı ve sırt ağrısı arasında bağlantı olduğu su götürmez bir gerçek" diyor.

Asıl sorun çözülmüyor

Ağrı terapisti Thomas Nolte ise çoğu kez ağrıların kaslara bağlı problemlerden kaynaklandığını ve bu tip sorunların röntgenle tespitinin mümkün olmadığını savunuyor. Birçok kişinin röntgende omurgada bir problem tespit edilmesi sonucu ameliyat olduğunu belirten Nolte, ancak çoğu zaman ağrının nedeni aslında bu sorun olmadığı için hastanın şikayetlerinin ameliyat sonrasında da devam ettiğini kaydediyor.

Nolte bunun yerine fizyoterapist ve psikologların ortak olarak uyguladığı bir ağrı terapisi uygulanmasını öneriyor. Rakamlar altı haftadan uzun süreli sırt ağrısı çeken hastalara bu terapinin uygulanması halinde hastaların yüzde sekseninin yaklaşık bir ay işinde yeniden gündelik yaşamına dönebildiğini gösteriyor.

Sırt ağrısı 'uzun' yatırıyor

Technicker Krankenkasse'ye ulaşan raporlara göre geçen yıl hastalar sırt ağrısı nedeniyle ortalamada 1,4 gün rapor aldı. Bunun toplam nüfusa oranı hesaplandığında Almanya çapında sırt ağrısı nedeniyle çalışılamayan toplam gün sayısı 40 milyona ulaşıyor. Sırt ağrıları nedeniyle alınan raporlar da genellikle diğer rahatsızlıklar nedeniyle alınan raporlardan daha uzun süreli oluyor. Sırt ağrıları nedeniyle alınan raporların ortalaması 17,5 gün ile diğer rahatsızlıklar nedeniyle alınan raporların ortalamasında 5 gün daha fazla.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Technicker KrankenkasseAlmanyaKrankenkasseJens BaasThomas NolteNolteWelle Türkçe DW/dpa BW/EC

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