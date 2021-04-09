“İşverenin beyanı esas olduğu sürece, adı Kod-29, 50 olmuş fark etmez, izin ve teminat modeli getirilmeli”

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçesiyle işten çıkarmaların yapıldığı “Kod-29”la ilgili düzenleme yaptığını duyurdu. “Bu konuda işverenin beyanı esas olduğu sürece, adı Kod-29, 50 olmuş fark etmez” diyen hukukçu Murat Özveri “İzin ve teminat modeli getirilmeli” dedi.

İşveren, işten çıkarma yasağına rağmen emekçileri “Kod-29” olarak bilinen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçesiyle işten atmayı sürdürürken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dün hem bu konuda yeni düzenleme yaptığını açıkladı hem bu kodla işten çıkarılan kişi sayısını verdi. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin “görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek” gibi maddelerin yanı sıra “cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak” gibi halleri de içerdiğini bildiren SGK, birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığını belirtti. SGK, genelgede değişiklik yapılarak “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin” tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlendiğini kaydetti.

Cumhuriyet'in haberine göre, gelişmeleri değerlendiren hukukçu Murat Özveri, “İşçi hırsızlık yaptı, diyen de işveren, işe gelmedi, diyen de işveren. İşveren beyanı esas olduğu sürece adı Kod 29 olmuş, 30 olmuş, 50 olmuş fark etmez. Araştırma yapılmadığı sürece değişen bir şey olmaz” dedi. Dr. Murat Özveri çözüm için “izin ve teminat modeli” getirilmesi gerektiğini söyledi. Özveri modelle ilgili şu bilgileri verdi:

“İşveren haklı fesih gerekçesiyle işçiyi çıkarmak istiyorsa iş mahkemesine ya da İŞKUR’a başvuracak ve belge sunacak. Oradan izin alacak. Tabii mahkeme ve İŞKUR kendisine sunulan belgelerle yetinmeyecek. İddialar doğru mu değil mi onlar da araştırma yapacak. Ayrıca işveren, işçinin kıdem ve ihbar tazminatını da teminat olarak oraya yatıracak. İşçinin açtığı dava sonuçlanana kadar teminat orada duracak. İşçi haklı çıkarsa bu teminatı alacak. İşveren haklı çıkarsa da iade edilecek. Bu iş işverenin keyfine bırakılmayacak. İşverenin keyfine bırakıldığı sürece istediğiniz kadar kodları parçalayın bir anlamı olmaz.”