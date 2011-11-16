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Yaşam

İşveren sigara kullanmayan personel istiyor ANKARA (A.A)

16 Kasım 2011 13:57

-İşveren sigara kullanmayan personel istiyor ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Kariyer siteleri üzerinden personel arayan çok sayıda firma tercihini sigara kullanmayan personelden yana koyarken, perakendecilik sektörlerinde sigara kullanmayan personel tercihi yüzde 15'i buluyor. ''Dumansız Hava Sahası'' uygulaması iş dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Daha önce ''üniversite mezunu'', ''ikinci yabancı dil bilen'' ve ''seyahat engeli olmayan'' gibi yaygın arama kriterlerine ''sigara kullanılmaması'' da daha çok eklenmeye başladı. Secretcv Genel Müdürü Okan Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işverenlerin müşteriyle birebir temasta bulunacak çalışanların sigara kullanmıyor olmasına dikkat ettiğini belirterek, özellikle perakende, gıda ve sağlık sektöründe çalışanların sigara içmemesinin tercih nedeni olduğunu söyledi. Yenibiris.com Genel Koordinatörü Burçak Pak Yılmaz , azı firmaların sigara içmeme şartını iş sözleşmesine de koyduğunu belirterek, ''Sigara kullanmayan personel talebinde gözle görülen artış var. En fazla üretim–imalat, saha satış ve mağazacılık pozisyonlarında çalışacaklar için bu şart aranıyor. Önümüzdeki dönemde bu tercihin daha da artacağını, toplam ilanlar arasında önemli bir payının olacağı rahatlıkla söyleyebilirim'' dedi.

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