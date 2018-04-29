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Dünya

İsveç'ten 'İsveç köftesi' itirafı: Türkiye'den gelen tarife dayanıyor; gerçeklere bağlı kalalım

Kral 12. Karl'ın Türkiye'den dönerken yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlatıldı

29 Nisan 2018 16:08

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi. Twitter hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, köfte fotoğrafı kullanılarak, ''İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım" ifadeleri kullanıldı.

2011 yılının sonunda alınan karara göre İsveç'in Twitter hesabı, "İsveç'in kuratörleri" projesi kapsamında her hafta farklı bir vatandaşın kontrolüne bırakılıyor.

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını söyledi.

​Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.

Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği biliniyor.

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