İsveç'ten tuvaletlerde eşitlik adımı

İsveç'te bir belediye meclisi, umumi tuvalatlerde pisuvarların eşitliğe aykırı olduğunu belirterek tuvaletlerden kaldırılma çalışmalarına başladı.

Kadın-erkek eşitliğinin birçok alanda ileri düzeyde uygulandığı Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç'te, kadınların tuvalet ihtiyaçlarını ayakta karşılayamadıkları gerekçesiyle pisuvarların eşitliğe aykırı olduğu iddia ediliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Södermanland Belediye Meclisi, bir alanda daha kadın-erkek eşitliğini sağlayacağına inandıkları bu sıradışı yasa tasarısı ile tuvalette bile kadın ve erkeklerin aynı şekilde davranmasını sağlamak istiyor.

Tasarının mimarı olan sol partinin yerel temsilcisi Viggo Hansen, yasanın eşitliğin yanı sıra erkeklerin sağlığına da olumlu etkisi olacağını savunarak ayakta idrar yapmanın prostatı tetiklediğini öne sürdü.