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İsveç'ten atlarla Kudüs'e yolculuk yapan mühendis Adıyaman'da

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - İSVEÇ'te yaşayan Polonyalı inşaat mühendisi 32 yaşındaki Kristian Bergier, Kudüs'e gitmek için iki atla çıktığı yolculukta 9 ayda Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'ne ulaştı

22 Eylül 2017 20:33

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - İSVEÇ\'te yaşayan Polonyalı inşaat mühendisi 32 yaşındaki Kristian Bergier, Kudüs\'e gitmek için iki atla çıktığı yolculukta 9 ayda Adıyaman\'ın Gölbaşı İlçesi\'ne ulaştı.
Evli ve bir çocuk babası inşaat mühendisi Kristian Bergier, Kudüs\'e gitmek için 9 ay önce 2 at ile İsveç\'ten yola çıktı. Bergier, Menzil Köyü\'nü merak ettiği için de Adıyaman\'a geldi. Gölbaşı İlçesi\'nde yemek molası veren Kristian Bergier, Türk insanının misafirperver ve dost canlısı olduğunu söyledi. Yolculuk esnasında Türklerin kendisine çok iyi davrandığını ve bazı yörelerde evlerinde misafir ettiklerini anlatan Bergier, molanın ardından Kudüs\'e gitmek için yola çıktı.

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