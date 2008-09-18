İsveç'te şişe suyu yasak!

Konuşan çöp sepeti!

İsveç'in ikinci büyük kenti olan Göteborg'un Belediyesi, çevrenin korunması kapsamında şişe suyu kullanmama kararı aldı. Belediye Meclisi üyesi Max Reijer, çalışanlara artık şişe suyu temin edilmeyeceğini, kendilerinden musluk suyu içmelerinin istendiğini belirtti.Reijer, "1 Ekimden itibaren kentteki çalışanların hepsi iş yerlerinde artık sadece musluk suyu bulacak. Uzun mesafelerden gelen şişe suyu çevrede sorunlarına yol açıyor. Çözüm, musluk suyu içmekte ve musluk suyu Göteborg'da çok kaliteli" dedi. Şişe suyu satın almaya son vererek Göteborg kentinin mali olarak tasarruf da edeceğini belirten Rejier, musluk suyunun çok daha ekonomik olduğunu kaydetti.