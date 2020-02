İsveç'te şike teklifi nedeniyle Göteborg - AIK maçı ertelendi

İsveç futbol federasyonu Göteborg ve AIK arasında bugün oynanması planlanan lig karşılaşmasının şike hazırlığının ortaya çıkarılması nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Federasyon açıklamasında AIK'dan bir oyuncuya, takımının maçı kaybetmesi için özellikle çaba sarf etmesi durumunda yüklü miktarda para teklif edildiğini duyurdu.

Federasyon Genel Sektreteri Hakan Sjostrands "Bu İsveç futboluna yapılmış bir saldırıdır. Bunu asla ve asla kabul edemeyiz" dedi.

Stockholm şehrinin takımı olan AIK, İşveç liginde on dört puan ile altıncı sırada bulunuyor. IFK Göteborg ise ligde on puan ile on birinci sırada.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında ülkenin Allsvenskan ve Superettan'ın ardından gelen klasmanı olan 1. Lig'de forma giyen 6 futbolcu bir şike davasında sanık sıfatı ile mahkeme karşısına çıkmış ve futbolculardan birinin suçunu itiraf edip tanıklık yapması üzerine iki futbolcu hapis cezasına çarptırılmıştı.