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Dünya

İsveç'te müşterilerin olduğu restoran otomatik silahla tarandı; ölü ve yaralılar var!

Saldırıda yaralananlardan bazılarının durumu ağır...

19 Mart 2015 09:50

İsveç'in Göteborg kentinde bir restoranda bulunan müşterilerin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırıda en az iki kişi öldü, yaralananlar var.

Saldırıda yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu da gelen bilgiler arasında.

Polis, ülkenin ikinci büyük kentinde gerçekleşen saldırının nedeninin henüz belli olmadığını ama çete bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıda  otomotik silah ya da silahların  kullanıldığını  düşünürken, görgü tanıklarının ifadesi de bunu doğruluyor.Görgü tanıklarına  göre, restorana giren iki kişi  otomatik silahlarla çevreye ateş açtı.

 

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