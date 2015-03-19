İsveç'te müşterilerin olduğu restoran otomatik silahla tarandı; ölü ve yaralılar var!

İsveç'in Göteborg kentinde bir restoranda bulunan müşterilerin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırıda en az iki kişi öldü, yaralananlar var.

Saldırıda yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu da gelen bilgiler arasında.

Polis, ülkenin ikinci büyük kentinde gerçekleşen saldırının nedeninin henüz belli olmadığını ama çete bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıda otomotik silah ya da silahların kullanıldığını düşünürken, görgü tanıklarının ifadesi de bunu doğruluyor.Görgü tanıklarına göre, restorana giren iki kişi otomatik silahlarla çevreye ateş açtı.