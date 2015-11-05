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Dünya

İsveç'te mezar taşlarına 'karekod' dönemi

İsveç'te bir çok cenaze firması, talep durumunda mezar taşlarına ölen kişi hakkında bilgi, fotoğraf, görüntü içeren internet sayfasına yönlendiren barkod da işliyor

05 Kasım 2015 20:34

Dijital kameralı mobil telefonlarının etkisiyle yaygınlaşan karekod artık mezar taşlarında da kullanılıyor. İsveç'te bir çok cenaze firması, talep durumunda mezar taşlarına ölen kişi hakkında bilgi, fotoğraf, görüntü içeren internet sayfasına yönlendiren barkod da işliyor.

CHA'da yer alan habere göre, İsveç Cenaze Büroları Birliği (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) Başkanı Ulf Lernéus, daha önce yer darlığından sadece ölen kişinin isim, doğum ve ölüm tarihlerinin yer aldığı mezar taşlarında artık bu barkod sayesinde istenilen bilginin paylaşılabildiğini söyledi.

Mezar taşları üzerinde karekodlarının akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar vasıtasıyla rahatlıkla okunabildiğini kaydeden Lernéus, “Kodu scan ettiğinizde ölü hakkında, yakınlarının karar verdiği resim, müzik, görüntü, aile ağacı gibi bir çok bilgiye ulaşabiliyorsunuz” diye konuştu.

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