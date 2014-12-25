İsveç’te mescit kundaklandı



İsveç'in başkenti Stockholm'ün 90 km. batısındaki Eskilstuna kentinde bir mescidin kundaklandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, camdan içeri yanıcı cisim atılması üzerine mescitte yangın çıktı. Polisin verdiği bilgilere göre, olayda beş kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği sırada içeride 15-20 kişinin bulunduğu sanılıyor.

Polis sözcüsü Lars Franzell, yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Mescit bir binanın zemin katında bulunuyordu. Yangın nedeniyle çevredeki binalar da boşaltıldı. Polis, soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. İsveç'teki Müslümanlar Birliği'nin Başkanı Ömer Mustafa, SR radyosuna açıklamasında, ülkede Müslümanlara karşı nefretin giderek arttığını savundu.

İsveç'te aşırı sağcı ve göçmen karşıtı İsveçli Demokratlar Partisi son genel seçimlerde sandıktan üçüncü parti olarak çıkmıştı. Parti, Sosyal Demokratların kurduğu azınlık hükümetinin bütçe tasarısını onaylamayarak, ülkenin erken seçime gitmesine yol açmıştı.