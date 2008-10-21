İsveç’te kazlarda kuş gribine rastlandı

İsveç Haber Ajansı TT'nin İsveç Tarım Dairesi'ne dayanarak verdiği habere göre, İsveç'te ilk kez kapalı alanda bulunan kuşlarda kuş gribine rastlandığı kaydedildi. Kuş gribi tespit edilen alanda 700 tavuk ile 300 kaz bulunduğu belirtildi.Çiftliğin karantinaya alındığı ve araştırmaların sürdürüldüğü ifade edildi.