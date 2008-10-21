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Sağlık

İsveç’te kazlarda kuş gribine rastlandı

İsveç'in Götebörg kentine yakın küçük yerleşim yeri Vara'da bir çiftlikte bulunan kazlarda kuş gribine rastlandığı bildirildi.

21 Ekim 2008 03:00

İsveç'in Götebörg kentine yakın küçük yerleşim yeri Vara'da bir çiftlikte bulunan kazlarda kuş gribine rastlandığı bildirildi.

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İsveç Haber Ajansı TT'nin İsveç Tarım Dairesi'ne dayanarak verdiği habere göre, İsveç'te ilk kez kapalı alanda bulunan kuşlarda kuş gribine rastlandığı kaydedildi. Kuş gribi tespit edilen alanda 700 tavuk ile 300 kaz bulunduğu belirtildi.

Çiftliğin karantinaya alındığı ve araştırmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

(AA)

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