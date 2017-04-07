İsveç'te kamyonlu saldırı

Başkent Stockholm'ün merkezindeki kamyonlu saldırı sonrası polis en az üç kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürü Dan Eliasson düzenlediği basın konferansında, “Söz konusu bu kişi ile temasa geçmek istiyoruz” dedi ve çeşitli fotoğrafları gösterdi. Polis kamyonun sürücüsünün henüz ele geçirilemediğini açıkladı ve şüpheli bir kişiye ait video kayıtlarını da yayınladı.

Olay mahallinin bulunduğu Ahlens adlı alışveriş mağazasının yakınındaki bir mobese kamerasının kayıtlarında siyah bereli ve yeşil parkalı genç bir adam görülüyor. Görgü tanıklarının ellerindeki başka bilgileri de polis ile paylaşmaları istendi. İsveç İstihbarat Teşkilatı Şefi Anders Thornberg, “Olayın aydınlatılabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

İsveç güvenlik birimleri başkentin merkezindeki çok sayıda binayı kordon altına aldılar. Bunlar arasında İsveç hükümetinin, parlamento binasının ve Kraliyet Şatosu'nun bulunduğu Rosenbad da yer alıyor.

Polis halka yaptığı çağrıda kent merkezine gelmemelerini istedi, ancak ana tren garı etrafındaki polis kordonunun kaldırıldığı bildirildi. Kent üzerinde helikopterlerin sürekli uçuş yaptığı, kısa mesafe banliyö tren seferlerinin durdurulduğu haber verildi.

İsveç basını cuma öğleden sonra bir kamyon sürücüsünün, işlek alışveriş caddeleri olan Drottninggatan ve Kungsgatan'ın kesiştiği yerde aracını yayaların üzerine sürdüğünü bildirmişti. Kamyonunun ardından alışveriş mağazası Ahlens’e daldığı belirtilmişti.

Saldırı sonrası televizyondan açıklama yapan İsveç Başbakanı Stefan Löfven, “İsveç saldırıya uğramıştır. Her şey bir terör saldırısına işaret ediyor” diye konuşmuştu.

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